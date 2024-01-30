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30 января, 18:30

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число компаний пищевой промышленности в Москве увеличилось на 14% за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 2,3 миллиона "квадратов" недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО за 2023 год. Таковы данные Мосгосстройнадзора.

В 20 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей. Об этом сообщил столичный департамент природопользования.

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