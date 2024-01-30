Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число компаний пищевой промышленности в Москве увеличилось на 14% за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 2,3 миллиона "квадратов" недвижимости введено в эксплуатацию в ТиНАО за 2023 год. Таковы данные Мосгосстройнадзора.

В 20 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей. Об этом сообщил столичный департамент природопользования.