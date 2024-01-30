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Новости

30 января, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число промышленных предприятий в Москве по итогам 2023 года составило 4,2 тысячи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится 31 января. Изменения сохранятся до 15 февраля, предупредили на портале mos.ru.

Третья за январь оттепель началась в Москве. 1 февраля ожидается весенняя погода, сообщили столичные синоптики.

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