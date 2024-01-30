Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число промышленных предприятий в Москве по итогам 2023 года составило 4,2 тысячи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится 31 января. Изменения сохранятся до 15 февраля, предупредили на портале mos.ru.

Третья за январь оттепель началась в Москве. 1 февраля ожидается весенняя погода, сообщили столичные синоптики.