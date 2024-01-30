Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

За 2023 год Москва приняла рекордное число туристов – почти 24,5 миллиона человек. По словам Сергея Собянина, благодаря туристической отрасли в городской бюджет поступило 178 миллиардов рублей.

Отмечается, что в январе спрос на отдых в столице не падает, однако бывают ситуации, когда туристы бронируют места в гостиницах и в последний момент не приезжают, забирая деньги. Как защитить столичный бизнес в подобных ситуациях?

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