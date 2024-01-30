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30 января, 23:45

Туризм

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

За 2023 год Москва приняла рекордное число туристов – почти 24,5 миллиона человек. По словам Сергея Собянина, благодаря туристической отрасли в городской бюджет поступило 178 миллиардов рублей.

Отмечается, что в январе спрос на отдых в столице не падает, однако бывают ситуации, когда туристы бронируют места в гостиницах и в последний момент не приезжают, забирая деньги. Как защитить столичный бизнес в подобных ситуациях?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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