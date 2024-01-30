Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число промышленных заводов в Москве достигло 4,2 тысячи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра столицы, развитию промышленности в Москве способствует помощь города – промышленникам доступны более 20 мер системной поддержки.

В Москве вручили городские премии в области туризма. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Около ста бесплатных кружков и студий организовали для посетителей московских парков. О количестве кружков сообщили в Мосгорпарке.