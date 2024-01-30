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Новости

30 января, 16:45

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте числа промышленных предприятий в Москве

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число промышленных заводов в Москве достигло 4,2 тысячи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра столицы, развитию промышленности в Москве способствует помощь города – промышленникам доступны более 20 мер системной поддержки.

В Москве вручили городские премии в области туризма. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Около ста бесплатных кружков и студий организовали для посетителей московских парков. О количестве кружков сообщили в Мосгорпарке.

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