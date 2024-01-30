Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

За 2023 год в Москве на 14% увеличилось количество компаний, выпускающих продукты питания. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Также в столице появились новые предприятия в медицинской, машиностроительной и приборостроительной отраслях. Так, в индустриальном парке "Руднево", например, приступили к созданию беспилотных летательных аппаратов и наладили выпуск отечественных банкоматов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.