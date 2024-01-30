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Новости

30 января, 18:15

Новости

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14% – мэр Москвы

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

За 2023 год в Москве на 14% увеличилось количество компаний, выпускающих продукты питания. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Также в столице появились новые предприятия в медицинской, машиностроительной и приборостроительной отраслях. Так, в индустриальном парке "Руднево", например, приступили к созданию беспилотных летательных аппаратов и наладили выпуск отечественных банкоматов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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