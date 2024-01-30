Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 тысяч пользователей зарегистрировались на портале mos.ru за 12 месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве проектируют и строят почти 430 домов по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пункты приема новогодних деревьев продолжат работать до 25 февраля, пишет портал mos.ru.