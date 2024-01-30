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Новости

Новости

30 января, 16:00

Новости

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: свыше 400 тыс пользователей зарегистрировались на mos.ru в 2023 году

Новости часа: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады "Курчатов"

Новости часа: Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 400 тысяч пользователей зарегистрировались на портале mos.ru за 12 месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве проектируют и строят почти 430 домов по программе реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пункты приема новогодних деревьев продолжат работать до 25 февраля, пишет портал mos.ru.

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