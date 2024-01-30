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Новости

30 января, 12:00

Новости

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

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Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый центр госуслуг "Мои документы" открыли в районе Нагорном. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра среды, 31 января. Об этом предупредили синоптики.

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