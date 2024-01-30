Новости часа: отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый центр госуслуг "Мои документы" открыли в районе Нагорном. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра среды, 31 января. Об этом предупредили синоптики.