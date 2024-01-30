Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 11:30

Новости

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Отборочный тур олимпиады "Курчатов" пройдет с 31 января до 14 февраля – Собянин

Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Мэр Москвы рассказал о новых возможностях главного городского портала mos.ru

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: два новых путепровода на МКАД улучшат транспортное обслуживание Сосенского

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

В среду, 31 января, стартует отборочный этап олимпиады "Курчатов" для школьников. Принять участие в соревнованиях по физике могут ученики 7–11-х классов, по математике – ученики 6–11-х классов.

Сергей Собянин отметил, что для участия в олимпиаде нужно заранее авторизоваться через Московскую электронную школу. Первый этап продлится до 14 февраля. Всех тех, кто успешно его пройдет, пригласят на заключительную часть соревнований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика