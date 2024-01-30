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30 января, 07:15

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Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

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Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

На юго-западе Москвы открыли движение по двум новым эстакадам, рассказал Сергей Собянин. По ним теперь можно подъехать к крупному торговому центру в Теплом Стане, не делая большой крюк через МКАД.

Эстакада, которая от Коммунарского шоссе ведет к ТЦ, двухполосная. Ее протяженность составляет 430 метров. Второй путепровод состоит из одной полосы. Это выезд с парковки обратно на шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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