Сергей Собянин рассказал о планах строительства 23 новых поликлиник

Сергей Собянин сообщил о планах строительства 23 новых поликлиник к 2025 году. Градоначальник уточнил, что здания построят по новому московскому стандарту, согласно которому кабинеты располагаются по степени востребованности. Самые необходимые – на первом этаже.

Также мэр открыл новую детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе. Всего за медицинской помощью сюда смогут обратиться более 60 тысяч жителей Дмитровского района.

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