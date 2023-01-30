Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая поликлиника для взрослых и детей на Дмитровском шоссе примет пациентов уже в марте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Иране. Об этом сообщили РИА Новости.

Авиакомпания "Победа" возобновила полеты в Дубай, остановленные в марте 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.