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Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

Собянин рассказал о строительстве станции Очаково МЦД-4

Собянин: у "Московской электронной школы" почти три млн пользователей

Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7%

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая поликлиника для взрослых и детей на Дмитровском шоссе примет пациентов уже в марте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Иране. Об этом сообщили РИА Новости.

Авиакомпания "Победа" возобновила полеты в Дубай, остановленные в марте 2022 года. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

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