Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

В Москве растут темпы строительства социальной инфраструктуры. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2022 году в Москве сдали 102 таких объекта – это школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные сооружения, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Тем временем объемы работ по возведению жилых комплексов не только не сокращаются, но даже перевыполняют норму. При запланированных почти пяти миллионах квадратных метров жилья сдали уже почти семь миллионов.

Кроме того, в 2022 году был введен в эксплуатацию еще ряд знаковых проектов. Среди них – индустриальный парк "Руднево", Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", колесо обозрения "Солнце Москвы", а также было проложено 100 километров новых городских дорог.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.