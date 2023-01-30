Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Город

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Собянин: в 2022 году в Москве сдано больше социальных объектов, чем годом ранее

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

Собянин рассказал о строительстве станции Очаково МЦД-4

Собянин: у "Московской электронной школы" почти три млн пользователей

Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7%

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

Собянин заявил, что в 2022 году число МСП в Москве превысило 830 тысяч

В Москве растут темпы строительства социальной инфраструктуры. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2022 году в Москве сдали 102 таких объекта – это школы, детские сады, больницы, спортивные и культурные сооружения, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Тем временем объемы работ по возведению жилых комплексов не только не сокращаются, но даже перевыполняют норму. При запланированных почти пяти миллионах квадратных метров жилья сдали уже почти семь миллионов.

Кроме того, в 2022 году был введен в эксплуатацию еще ряд знаковых проектов. Среди них – индустриальный парк "Руднево", Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", колесо обозрения "Солнце Москвы", а также было проложено 100 километров новых городских дорог.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика