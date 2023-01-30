Сергей Собянин открыл новую поликлинику на Дмитровском шоссе

Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику на Дмитровском шоссе. Градоначальник уточнил, что здание построили по новым московским стандартам.

Уже в марте она примет первых пациентов. Ее открытия ждут 66 тысяч москвичей, в основном это жители новых комплексов, которые недавно возвели в Дмитровском районе. Теперь все необходимые обследования они могут пройти прямо рядом с домом.

Само здание рассчитано на 750 посещений в смену, внутри есть все для качественной и быстрой диагностики – современные аппараты УЗИ, КТ, МРТ, рентген и эндоскопическое оборудование. Прием будут вести все основные узкие специалисты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.