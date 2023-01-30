Собянин: число пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам

Количество пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам. Каждый день к сервису обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.

Школе шесть лет, и за это время у московских учеников, родителей и преподавателей появилась практическим новая образовательная реальность. Она включает сотни электронных учебных пособий и интерактивных приложений, более 56 тысяч сценариев уроков, свыше 200 произведений художественной литературы, почти 350 учебников, виртуальные лаборатории. По образцу МЭШ развивается и федеральная информационная система "Моя школа".

В ближайшие годы электронный дневник, журнал и другие возможности платформы получают все российские школы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.