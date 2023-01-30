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Общество

Собянин: у "Московской электронной школы" почти три млн пользователей

Собянин: у "Московской электронной школы" почти три млн пользователей

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Количество пользователей "Московской электронной школы" приближается к трем миллионам. Каждый день к сервису обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.

Сервису МЭШ шесть лет, за это время у московских учеников, родителей и преподавателей появилась практическим новая образовательная реальность. Помимо электронного дневника, журнала и портфолио учащегося, она включает сотни цифровых пособий и интерактивных приложений, более 56 тысяч сценариев уроков, свыше 200 произведений художественной литературы, почти 350 учебников, виртуальные лаборатории.

По образцу МЭШ развивается и федеральная информационная система "Моя школа". В ближайшие годы электронный дневник, журнал и другие возможности платформы получат все российские школы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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