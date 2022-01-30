Первый этап реконструкции Южного речного вокзала в Москве рассчитывают завершить осенью

Первый этап работ по реконструкции Южного речного вокзала в Москве планируют завершить осенью. Об этом глава столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он пояснил, что оставшаяся территория будет благоустроена к 2023 году, после ввода в эксплуатацию коммерческой застройки вблизи вокзала.

Южный речной вокзал станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством. В частности, на трех этажах вокзала будут работать кафе, ресторан, выставочные зоны и многофункциональный медиазал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

