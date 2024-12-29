Больше 2,5 тысячи объектов благоустроили в Москве в этом году, рассказал Сергей Собянин. В текущем году было завершено создание крупнейшего линейного парка в Европе – "Яуза".

Также столичные власти благоустроили часть территории природно-исторического парка "Москворецкий" – набережную Москвы-реки и самые популярные среди горожан пространства Большого и Малого Строгинских затонов.

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