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29 декабря, 12:15

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Больше 2,5 тысячи объектов благоустроили в Москве в этом году

Больше 2,5 тысячи объектов благоустроили в Москве в этом году

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Больше 2,5 тысячи объектов благоустроили в Москве в этом году, рассказал Сергей Собянин. В текущем году было завершено создание крупнейшего линейного парка в Европе – "Яуза".

Также столичные власти благоустроили часть территории природно-исторического парка "Москворецкий" – набережную Москвы-реки и самые популярные среди горожан пространства Большого и Малого Строгинских затонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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