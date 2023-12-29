Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Около 1,2 миллиона человек приняли участие в "Московской музейной неделе" в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Завершилась реконструкция Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.