Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

29 декабря, 23:45

Город

Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: в Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Около 1,2 миллиона человек приняли участие в "Московской музейной неделе" в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Завершилась реконструкция Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии метро, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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