Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 80 зеленых зон благоустроили в этом году в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 2 миллионов человек могут воспользоваться общественным транспортом Москвы в новогоднюю ночь, сообщил Максим Ликсутов.

Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице будет закрыта с 3 по 9 января, сообщает Дептранс Москвы.

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