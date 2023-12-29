Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

29 декабря, 23:00

Город

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве

Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 80 зеленых зон благоустроили в этом году в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 2 миллионов человек могут воспользоваться общественным транспортом Москвы в новогоднюю ночь, сообщил Максим Ликсутов.

Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице будет закрыта с 3 по 9 января, сообщает Дептранс Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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