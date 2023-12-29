29 декабря, 23:00Город
Новости часа: Собянин подвел итоги благоустройства зеленых зон в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 80 зеленых зон благоустроили в этом году в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Около 2 миллионов человек могут воспользоваться общественным транспортом Москвы в новогоднюю ночь, сообщил Максим Ликсутов.
Парковка со шлагбаумом на Профсоюзной улице будет закрыта с 3 по 9 января, сообщает Дептранс Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.