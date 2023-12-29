Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил мечты троих детей.

"Елка желаний" – это благотворительный проект, который работает в течение шести лет. Его цель – исполнять новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, а в роли Деда Мороза может выступить каждый желающий, причем ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, указать регион, категорию и стоимость подарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.