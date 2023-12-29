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29 декабря, 19:30

Общество

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

Сергей Собянин исполнил желания детей в благотворительной акции "Елка желаний"

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Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний". Мэр столицы исполнил три желания детей, которые были записаны на открытках-шарах.

"Елка желаний" – благотворительный проект, который работает в течение шести лет. Его цель – исполнять новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, а в роли Деда Мороза может выступить каждый желающий, причем ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, указать регион, категорию и стоимость подарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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