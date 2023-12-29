Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 17:10

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Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства парков и скверов в 2023 году

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве. Как отметил мэр столицы, обновление автовокзала Красногвардейский позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%.

Около 500–550 электробусов поставят в Москву в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь. О закрытии предупредила пресс-служба МВД.

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