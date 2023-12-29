Новости часа: Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве. Как отметил мэр столицы, обновление автовокзала Красногвардейский позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%.

Около 500–550 электробусов поставят в Москву в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь. О закрытии предупредила пресс-служба МВД.