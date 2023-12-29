Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

29 декабря, 15:45

Общество

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С Красногвардейского автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января из-за рождественских мероприятий. Об ограничении движения предупрдил Дептранс.

Резкое понижение температуры и сильная гололедица ждет москвичей в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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