Новости часа: Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С Красногвардейского автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января из-за рождественских мероприятий. Об ограничении движения предупрдил Дептранс.

Резкое понижение температуры и сильная гололедица ждет москвичей в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в МЧС РФ.