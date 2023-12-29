Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли пятый международный автовокзал Красногвардейский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, в городе полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов.

Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Новогодний фестиваль ледовых скульптур пройдет в Москве. Оттепель в городе не повлияла на работу фестиваля, отметили в пресс-службе мероприятия.