Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

29 декабря, 15:00

Экономика

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: Сергей Собянин открыл пятый международный автовокзал в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли пятый международный автовокзал Красногвардейский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, в городе полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов.

Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Новогодний фестиваль ледовых скульптур пройдет в Москве. Оттепель в городе не повлияла на работу фестиваля, отметили в пресс-службе мероприятия.

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