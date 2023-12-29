29 декабря, 13:45Общество
Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Праздничные мероприятия на Новый год пройдут на окружных площадках и в парках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 7 тысяч москвичей приступили в декабре к переселению по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Пассажиры в 2023 году активировали баланс "Тройки" в наземном транспорте Москвы на 65,5% чаще. Таковы данные столичного Дептранса.