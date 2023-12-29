Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

29 декабря, 13:45

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин открыл международный автовокзал Красногвардейский

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Новости часа: обновленный корпус больницы № 52 начнет работу 10 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Праздничные мероприятия на Новый год пройдут на окружных площадках и в парках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 7 тысяч москвичей приступили в декабре к переселению по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Пассажиры в 2023 году активировали баланс "Тройки" в наземном транспорте Москвы на 65,5% чаще. Таковы данные столичного Дептранса.

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