Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Праздничные мероприятия на Новый год пройдут на окружных площадках и в парках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 7 тысяч москвичей приступили в декабре к переселению по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Пассажиры в 2023 году активировали баланс "Тройки" в наземном транспорте Москвы на 65,5% чаще. Таковы данные столичного Дептранса.