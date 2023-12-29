Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,2 миллионов школьников и студентов воспользовались с 2018 года бесплатными туристическими автобусами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва в 2023 году выполнила планы по строительству школ и детских садов. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Пользователи "Активного гражданина" выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass. Организаторы отобрали 12 маршрутов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.