Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

29 декабря, 12:45

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Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

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Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Новости часа: обновленный корпус больницы № 52 начнет работу 10 января

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"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

Новости часа: Собянин назвал самые посещаемые площадки акции "Московская музейная неделя"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,2 миллионов школьников и студентов воспользовались с 2018 года бесплатными туристическими автобусами. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москва в 2023 году выполнила планы по строительству школ и детских садов. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Пользователи "Активного гражданина" выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass. Организаторы отобрали 12 маршрутов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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