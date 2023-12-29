Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 08:45

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Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

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Московские студенты и школьники могут бесплатно посещать более ста музеев и выставочных залов. С организацией экскурсий помогает Московский транспорт. Ведомство с 2018 года предоставляет бесплатные автобусы, которыми воспользовались 1,2 миллиона школьников и студентов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что образовательным учреждениям выделяют туристические автобусы с 2018 года. А в 2021 году спецтранспорт стали предоставлять музыкальным и художественным школам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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