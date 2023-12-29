Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Московские студенты и школьники могут бесплатно посещать более ста музеев и выставочных залов. С организацией экскурсий помогает Московский транспорт. Ведомство с 2018 года предоставляет бесплатные автобусы, которыми воспользовались 1,2 миллиона школьников и студентов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что образовательным учреждениям выделяют туристические автобусы с 2018 года. А в 2021 году спецтранспорт стали предоставлять музыкальным и художественным школам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.