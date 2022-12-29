Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана

В МГТУ имени Баумана открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера. В мероприятии принимал участие Сергей Собянин.

В ближайшее время там разместятся Инжиниринговый центр транспорта и Центр биомедицинских технологий. При них есть уникальные лаборатории, которые войдут в строй в 2023 году. По словам мэра, там ученые будут проводить эксперименты и создавать ноу-хау.

Площадь корпусов – 5,5 тысячи квадратных метров. Они построены в стиле хай-тек в Бригадирском переулке. В рамках проекта комплексного развития МГТУ по обоим берегам Яузы планируют возвести и реконструировать 14 зданий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.