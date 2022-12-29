Собянин рассказал о работе "Службы 112"

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как единый кол-центр "112" появился в столице ровно 10 лет назад. Свыше 20 тысяч звонков ежедневно поступает на данный номер – это больше половины от всех обращений в городские экстренные службы.

По словам мэра, время ожидания ответа оператора составляет 6 секунд. Сейчас в "112" работает почти 800 сотрудников, они обеспечивают круглосуточный прием экстренных звонков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.