За 10 лет московская подземка стала больше в 1,5 раза. За это время построили 100 новых станций и 11 электродепо. Сергей Собянин подвел итоги и рассказал о планах. По его словам, в ближайшие годы появятся еще 27 станций метро.

В этом году открылся новый участок Большой кольцевой линии. Его длина составляет 25 километров и на нем 12 станций. Сейчас БКЛ готова на 90 процентов. Замкнуть кольцо планируют в 2023 году.

За 10 лет построили 250 километров железнодорожных путей и запустили движение по двум Московским центральным диаметрам. Еще два диаметра планируют открыть до 2024 года. Сейчас реконструируют старые станции и строят новые платформы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.