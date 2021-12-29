Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию старшему поколению

В Москве продлили срок выдачи подарков и денежных компенсаций за вакцинацию до 31 марта. Такое решение принял Сергей Собянин.

Программа касается пожилых москвичей старше 65 лет. Те, кто сделает в этот период прививку или пройдет ревакцинацию, получит подарочный набор либо 10 тысяч рублей. В наборах содержатся вещи, которые помогают поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

С начала проведения акции их получили 320 тысяч московских пенсионеров, компенсацию – 325 тысяч человек. Получить подарочный набор можно до 1 июня 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.