Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий у транспортных объектов

В Москве активно ведется благоустройство территорий около транспортных объектов. Как сообщил Сергей Собянин, в этом году новый облик получили около 700 улиц, включая три вылетные магистрали, а также территории у 41 транспортного объекта.

До конца года в городе высадят около 10 тысяч деревьев, адаптированных к условиям мегаполиса. Как отметила заместитель начальника управления по благоустройству Наталья Баженова, вдоль магистралей высаживают липы и клены, а в парках – дубы и хвойные породы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.