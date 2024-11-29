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Новости

Новости

29 ноября, 21:45

Новости

Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Мэр Москвы: в 48 технопарках столицы работает более 2,2 тыс компаний

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице будет продолжен проект "Сделано в Москве". Его участниками стали свыше 6 тысяч компаний, сообщил Сергей Собянин.

На западе Москвы благоустроили 113 придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В столичном районе Щукино началось строительство жилого комплекса на 915 квартир, передает Мосгосстройнадзор.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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