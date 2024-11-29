Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице будет продолжен проект "Сделано в Москве". Его участниками стали свыше 6 тысяч компаний, сообщил Сергей Собянин.

На западе Москвы благоустроили 113 придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В столичном районе Щукино началось строительство жилого комплекса на 915 квартир, передает Мосгосстройнадзор.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.