29 ноября, 21:45Новости
Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице будет продолжен проект "Сделано в Москве". Его участниками стали свыше 6 тысяч компаний, сообщил Сергей Собянин.
На западе Москвы благоустроили 113 придомовых территорий на деньги, полученные от платных парковок. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В столичном районе Щукино началось строительство жилого комплекса на 915 квартир, передает Мосгосстройнадзор.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.