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Новости

29 ноября, 19:50

Новости

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: проект поддержки столичных производителей "Сделано в Москве" продолжат

Мэр Москвы: в 48 технопарках столицы работает более 2,2 тыс компаний

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Новости часа: "Сделано в Москве" помогает столичным компаниям выходить на новые рынки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыто движение на новом участке у 53-го километра Киевского шоссе, сообщил Сергей Собянин.

Три новых автобусных маршрута запустят между Москвой и Мелитополем, сообщил "Росавтотранс".

Дом с подземным паркингом построят по реновации в районе Нагатинский Затон, сообщил Москомэкспертиза.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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