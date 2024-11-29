29 ноября, 19:50Новости
Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыто движение на новом участке у 53-го километра Киевского шоссе, сообщил Сергей Собянин.
Три новых автобусных маршрута запустят между Москвой и Мелитополем, сообщил "Росавтотранс".
Дом с подземным паркингом построят по реновации в районе Нагатинский Затон, сообщил Москомэкспертиза.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.