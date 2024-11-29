Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыто движение на новом участке у 53-го километра Киевского шоссе, сообщил Сергей Собянин.

Двенадцать образовательных комплексов планируют построить в ТиНАО до 2027 года, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Исторический музей продлит режим работы на новогодние каникулы, сообщила пресс-служба.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.