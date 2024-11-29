29 ноября, 14:45Новости
Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Киевском шоссе открыли участок дороги у поселка Селятино. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На стадионе "Локомотив" можно будет тренироваться в любое время года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Гостей в красно-зеленой одежде бесплатно пускают на каток ВДНХ 29 ноября, заявили в пресс-службе выставочного комплекса.