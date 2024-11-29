Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 14:45

Новости

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Новости часа: "Сделано в Москве" помогает столичным компаниям выходить на новые рынки

Собянин рассказал об открытии участка на Киевском шоссе у поселка Селятино

Новости часа: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Новости часа: продажи столичных передовых технологий превысили 1,6 млрд руб за 4 года

Сергей Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире 4 декабря

Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Сергей Собянин рассказал о программе пилотных тестирований инноваций в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Киевском шоссе открыли участок дороги у поселка Селятино. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На стадионе "Локомотив" можно будет тренироваться в любое время года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Гостей в красно-зеленой одежде бесплатно пускают на каток ВДНХ 29 ноября, заявили в пресс-службе выставочного комплекса.

Читайте также
мэр МосквытранспортгороддорогиспортвидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика