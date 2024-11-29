Новости часа: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже более 6 тысяч компаний приняли участие в проекте "Сделано в Москве", сообщил Сергей Собянин.

Переезд по реновации в 2025–2027 годах начнут 182 тысячи москвичей, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Расписание поездов на МЦД-3 меняется с 29 ноября по 1 декабря, сообщил портал mos.ru.

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