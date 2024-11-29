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Новости

Новости

29 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Новости часа: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Новости часа: продажи столичных передовых технологий превысили 1,6 млрд руб за 4 года

Сергей Собянин пообщается с москвичами в прямом эфире 4 декабря

Собянин: программа "Сделано в Москве" объединила более 6 тыс столичных компаний

Сергей Собянин рассказал о программе пилотных тестирований инноваций в Москве

Сергей Собянин: газовому хозяйству Москвы исполнилось 159 лет

Новости часа: исторические турниры и конкурсы пройдут в Москве 1–9 декабря

Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 ноября

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже более 6 тысяч компаний приняли участие в проекте "Сделано в Москве", сообщил Сергей Собянин.

Переезд по реновации в 2025–2027 годах начнут 182 тысячи москвичей, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Расписание поездов на МЦД-3 меняется с 29 ноября по 1 декабря, сообщил портал mos.ru.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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