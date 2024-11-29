Сергей Собянин рассказал о программе пилотных тестирований инноваций в Москве

Крупнейшая в мире сеть для пилотирования инноваций, состоящая из 257 площадок, создана в Москве. Как написал Сергей Собянин в своем личном блоге, столица стала полигоном для испытания передовых разработок разных отраслей: от образования и медицины до искусства и развлечений.

Новаторы могут проводить тестирование в реальных условиях по 18 направлениям.

Площадками для испытаний стали такие крупные компании, как "Сибур", РЖД, а также многочисленные предприятия и учреждения столицы, например, Боткинская больница, Парк Горького и Московский зоопарк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.