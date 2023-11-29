Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице с 2012 года полностью отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из-за снегопада автомобилистам в четверг, 30 ноября, рекомендуется пользоваться городским транспортом. Рекомендацию выпустил Дептранс.

Всероссийский день хоккея отпразднуют на ВДНХ 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.