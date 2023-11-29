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Новости

29 ноября, 20:00

Спорт

Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

Новости часа: в столице с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных мостов Москвы-реки

Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Мэр Москвы: с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице с 2012 года полностью отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов Москвы-реки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из-за снегопада автомобилистам в четверг, 30 ноября, рекомендуется пользоваться городским транспортом. Рекомендацию выпустил Дептранс.

Всероссийский день хоккея отпразднуют на ВДНХ 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

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