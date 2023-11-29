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Новости

29 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Мэр Москвы: с 2012 года отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве изменения лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить ИИ. О научных разработках рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Дом для участников программы реновации в Красносельском районе Москвы готов на 85%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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