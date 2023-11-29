29 ноября, 18:30Общество
Новости часа: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве изменения лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить ИИ. О научных разработках рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Дом для участников программы реновации в Красносельском районе Москвы готов на 85%. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.