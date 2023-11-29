Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Рыбный рынок "Москва – на волне" открыли в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Продукция на рынке самая разнообразная – от океанской рыбы до морепродуктов всех сортов и размеров. Посетители смогут выбрать из 600 видов продукции из всех морей и рек России, дружественных стран и СНГ. Теперь все те морепродукты, которые раньше приходилось искать по всей столице, собрали в одной точке.

Какие именно морепродукты можно купить на новом рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.