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29 ноября, 22:15

Экономика

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

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Рыбный рынок "Москва – на волне" открыли в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Продукция на рынке самая разнообразная – от океанской рыбы до морепродуктов всех сортов и размеров. Посетители смогут выбрать из 600 видов продукции из всех морей и рек России, дружественных стран и СНГ. Теперь все те морепродукты, которые раньше приходилось искать по всей столице, собрали в одной точке.

Какие именно морепродукты можно купить на новом рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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