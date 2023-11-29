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Новости

29 ноября, 18:00

Общество

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне" – Собянин

Новости часа: на стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы стала лидером медального зачета на Всероссийском чемпионате "Профессионалы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, 30 ноября. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до середины четверга.

Более 200 столичных площадок примут участие в декабрьской акции "День без турникетов". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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