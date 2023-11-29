Новости часа: сборная Москвы стала лидером медального зачета на чемпионате "Профессионалы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сборная Москвы стала лидером медального зачета на Всероссийском чемпионате "Профессионалы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЦОДД рекомендует москвичам пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в четверг, 30 ноября. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до середины четверга.

Более 200 столичных площадок примут участие в декабрьской акции "День без турникетов". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.