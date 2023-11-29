В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

Рыбный рынок "Москва – на волне" открыли в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Продукция на рынке самая разнообразная – от океанской рыбы до морепродуктов всех сортов и размеров. Посетители смогут выбрать из 600 сотен видов продукции из всех морей и рек России, дружественных стран и СНГ.

Рынок оснащен современным торговым оборудованием, а для посетителей работает просторный фуд-корт, где приготовят свежую рыбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.