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29 ноября, 17:30

Экономика

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва на волне" – Собянин

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Рыбный рынок "Москва – на волне" открыли в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Продукция на рынке самая разнообразная – от океанской рыбы до морепродуктов всех сортов и размеров. Посетители смогут выбрать из 600 сотен видов продукции из всех морей и рек России, дружественных стран и СНГ.

Рынок оснащен современным торговым оборудованием, а для посетителей работает просторный фуд-корт, где приготовят свежую рыбу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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