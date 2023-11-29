Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полторы тысячи километров газовых сетей реконструировали в Москве за последнее время. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти сотню социальных объектов построили в столице с начала 2023 года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Метель обещают в Москве во второй половине среды, 29 ноября. Синоптики спрогнозировали порывистый ветер.