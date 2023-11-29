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29 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин: в Москве реконструировали 1,5 тыс км газовых сетей

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Подольска – Собянин

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

Новости часа: незаконный шиномонтаж демонтировали в Кузьминках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полторы тысячи километров газовых сетей реконструировали в Москве за последнее время. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти сотню социальных объектов построили в столице с начала 2023 года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Метель обещают в Москве во второй половине среды, 29 ноября. Синоптики спрогнозировали порывистый ветер.

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