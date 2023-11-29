Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 08:15

Транспорт

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Летевший к Москве БПЛА уничтожен в районе Подольска – Собянин

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Новости часа: оборот модного бизнеса Москвы превышает 150 млрд рублей в год

Новости часа: незаконный шиномонтаж демонтировали в Кузьминках

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024 год

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

Уже 79 городских вокзалов работают на МЦК и четырех Московских диаметрах. О преимуществах нового стандарта, который приходит на смену пригородным платформам, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Доступна быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта с помощью эскалаторов и лифтов, по теплым переходам или под навесами, защищающими от снега и дождя. По числу городских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика