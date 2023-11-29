Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Уже 79 городских вокзалов работают на МЦК и четырех Московских диаметрах. О преимуществах нового стандарта, который приходит на смену пригородным платформам, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Доступна быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта с помощью эскалаторов и лифтов, по теплым переходам или под навесами, защищающими от снега и дождя. По числу городских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.