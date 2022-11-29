Основные работы по строительству Южной рокады завершат в 2023 году – Собянин

Сергей Собянин заявил, что основные работы по строительству одной из крупнейших городских магистралей – Южной рокады – будут завершены уже в 2023 году.

По его словам, в результате будет сформирован новый дорожный каркас Москвы – МСД, Северо-Западная хорда и Южная рокада, они будут дублировать МКАД, Третье транспортное кольцо и центральные улицы.

В данный момент строятся четыре участка Южной рокады. Один из них – от улицы Марьинский Парк до МКАД – готов на 40%. Его открытие улучшит транспортную доступность районов Марьино, Люблино и Капотня.

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