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Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

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В Таганском районе продолжают заселять первый дом, построенный по программе реновации. Многоэтажку на улице Мельникова построили по индивидуальному проекту. Сергей Собянин лично осмотрел это жилое здание.

В ней есть автоматизированная система контроля и учета энергоресуросов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На первом этаже – комната консъержа, а во дворе – детские и спортивные площадки.

С переселением в новые дома жителям помогают в Центрах информирования, там можно получить необходимые консультации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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