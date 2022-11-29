Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

В Таганском районе продолжают заселять первый дом, построенный по программе реновации. Многоэтажку на улице Мельникова построили по индивидуальному проекту. Сергей Собянин лично осмотрел это жилое здание.

В ней есть автоматизированная система контроля и учета энергоресуросов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На первом этаже – комната консъержа, а во дворе – детские и спортивные площадки.

С переселением в новые дома жителям помогают в Центрах информирования, там можно получить необходимые консультации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.