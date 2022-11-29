Собянин утвердил порядок предоставления спортивным объектам льгот по налогу на имущество

В Москве у спортивных объектов теперь будут льготы по налогу на имущество. Ставку для них сделают в 10 раз ниже. Такое постановление подписал Сергей Собянин. В данный момент формируют общий реестр.

Льгота будет действовать до конца 2026 года. Ее дадут объектам спорта, площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. Таким критериям соответствуют около 30 московских стадионов и спортивных комплексов. В их числе – "Лужники", "Чкалов Арена", Международный центр самбо и другие.

Льготы по налогу на имущество позволят поддержать крупные спортивные объекты в условиях отмены многих международных соревнований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.