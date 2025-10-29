Форма поиска по сайту

29 октября, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Сергей Собянин поздравил с 90-летним юбилеем одного из самых опытных педагогов столицы, учителя русского языка и литературы школы № 1352 Нину Иванову. Об этом мэр написал в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, педагог сумела создать в учебном заведении атмосферу любви к слову и сцене, благодаря ей там появились творческие вечера и театральные постановки. Среди ее учеников – журналисты, юристы и педагоги. Многие выпускники теперь сами работают в школах. Иванова остается активной и энергичной, делится опытом с молодыми коллегами в совете ветеранов школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

