Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкосплекса

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Собянин утвердил проект обновления улично-дорожной сети у метро "Кунцевская"

Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

Собянин: в Москве открыт новый завод префаб-конструкций для программы реновации

Собянин: за пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник

Тестирование первого в России беспилотного метропоезда начнется в Москве в декабре, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что искусственный интеллект активно внедряется в транспортную систему столицы.

К 2030 году в городе появятся и другие ИИ-сервисы: интеллектуальная маршрутная сеть наземного транспорта, автоматическое перераспределение автобусов по спросу, умные зарядные станции для электробусов и интеграция сервисов "Московского транспорта" в экосистемы российских компаний. Также на 25 станциях метро установят турникеты нового поколения с поддержкой всех способов оплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспорттехнологиигородвидеоМария РыбаковаКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика