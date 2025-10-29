Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

Тестирование первого в России беспилотного метропоезда начнется в Москве в декабре, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что искусственный интеллект активно внедряется в транспортную систему столицы.

К 2030 году в городе появятся и другие ИИ-сервисы: интеллектуальная маршрутная сеть наземного транспорта, автоматическое перераспределение автобусов по спросу, умные зарядные станции для электробусов и интеграция сервисов "Московского транспорта" в экосистемы российских компаний. Также на 25 станциях метро установят турникеты нового поколения с поддержкой всех способов оплаты.

